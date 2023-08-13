Кейн признался, что ему может потребоваться время на адаптацию в бундеслиге

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался об адаптации к немецкому футболу.

«Очевидно, что я провел всю свою карьеру, всю свою жизнь в Англии и в премьер-лиге, поэтому мне может потребоваться время на адаптацию, чтобы привыкнуть к новому чемпионату. Для меня главное — освоиться настолько, насколько это возможно, понять различные типы команд, то, как я должен играть. Я делал это на протяжении всей своей карьеры, будь то в «Тоттенхэме» или национальной команде, и я сделаю это здесь», — заявил футболист.

12 августа «Бавария» объявила о переходе Кейна, который ранее выступал за лондонский «Тоттенхэм». Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на четыре года, а сумма сделки составила более 100 миллионов евро. За немецкую команду Кейн дебютировал в матче против «Лейпцига» в Суперкубке Германии (0:3).