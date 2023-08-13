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Сегодня, 18:27

Кейн признался, что ему может потребоваться время на адаптацию в бундеслиге

Алина Савинова
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался об адаптации к немецкому футболу.

«Очевидно, что я провел всю свою карьеру, всю свою жизнь в Англии и в премьер-лиге, поэтому мне может потребоваться время на адаптацию, чтобы привыкнуть к новому чемпионату. Для меня главное — освоиться настолько, насколько это возможно, понять различные типы команд, то, как я должен играть. Я делал это на протяжении всей своей карьеры, будь то в «Тоттенхэме» или национальной команде, и я сделаю это здесь», — заявил футболист.

12 августа «Бавария» объявила о переходе Кейна, который ранее выступал за лондонский «Тоттенхэм». Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на четыре года, а сумма сделки составила более 100 миллионов евро. За немецкую команду Кейн дебютировал в матче против «Лейпцига» в Суперкубке Германии (0:3).

Источник: https://www.thenationalnews.com/sport/football/2023/08/13/harry-kane-admits-adapting-to-bundesliga-may-take-time-after-bayern-munich-switch/
Гарри Кейн
ФК Бавария
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Кейн — о переходе в «Баварию»: «Хочу играть в Лиге чемпионов и каждый год бороться за титулы»

Кейн рассказал, что знает по-немецки только одно слово
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
5
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
14
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
15
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
16
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
17
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Дармштадт 0 0 0 0 0-0 0
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18.08 21:30
Вердер – Бавария
 - : -
19.08 16:30
Аугсбург – Боруссия М
 - : -
19.08 16:30
Байер – РБ Лейпциг
 - : -
19.08 16:30
Хоффенхайм – Фрайбург
 - : -
19.08 16:30
Штутгарт – Бохум
 - : -
19.08 16:30
Вольфсбург – Хайденхайм
 - : -
19.08 19:30
Боруссия Д – Кельн
 - : -
20.08 16:30
Унион Б – Майнц
 - : -
20.08 18:30
Айнтрахт Ф – Дармштадт
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