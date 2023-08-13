Кейн признался, что ему может потребоваться время на адаптацию в бундеслиге
Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался об адаптации к немецкому футболу.
«Очевидно, что я провел всю свою карьеру, всю свою жизнь в Англии и в премьер-лиге, поэтому мне может потребоваться время на адаптацию, чтобы привыкнуть к новому чемпионату. Для меня главное — освоиться настолько, насколько это возможно, понять различные типы команд, то, как я должен играть. Я делал это на протяжении всей своей карьеры, будь то в «Тоттенхэме» или национальной команде, и я сделаю это здесь», — заявил футболист.
12 августа «Бавария» объявила о переходе Кейна, который ранее выступал за лондонский «Тоттенхэм». Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на четыре года, а сумма сделки составила более 100 миллионов евро. За немецкую команду Кейн дебютировал в матче против «Лейпцига» в Суперкубке Германии (0:3).
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|18.08
|21:30
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Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|16:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|16:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|16:30
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
|19.08
|19:30
|
Боруссия Д – Кельн
|- : -
|20.08
|16:30
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Унион Б – Майнц
|- : -
|20.08
|18:30
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Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -