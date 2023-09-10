Флика уволили с поста главного тренера сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик покинул свой пост, сообщается на официальном сайте немецкого футбольного союза.

В ближайшем матче командой будет руководить управляющий директор национальной команды Руди Феллер.

Флик возглавлял сборную Германии с 2021 года. Под его руководством команда провела 25 матчей, в которых одержала 12 побед, 7 раз сыграла вничью и уступила в 6 встречах.

Сборная Германии не вышла из группы на ЧМ-2022 в Катаре. В 2024 году Германия станет хозяином чемпионата Европы по футболу.