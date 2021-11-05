Флик — об отказе Киммиха от вакцинации: «Йозуа не принадлежит к сторонникам теории заговора»
Главный тренер сборной Германии Ханси Флик прокомментировал решение полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха не прививаться от коронавируса.
«Хоть Киммих не вакцинирован, он не отрицает коронавирус, — приводит слова Флика Bayern & Germany. — Йозуа не принадлежит к сторонникам теории заговора. Просто он любознателен и во всем сомневается. Иногда ему нужно время, чтобы сформировать мнение. У него все еще есть некоторые вопросы».
Киммих является одним из пяти невакцинированных игроков «Баварии». Полузащитник заявил, что не привился, потому что сомневается в долгосрочных последствиях вакцины. При этом 26-летний немец отметил, что не выступает против вакцинации.
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