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Бундеслига: «Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд и другие матчи 11-го тура

12:10
«Лейпциг» на своем поле примет дортмундскую «Боруссию». Фото instagram.com/bvb09
«Лейпциг» на своем поле примет дортмундскую «Боруссию». Фото instagram.com/bvb09
Теги:
11-й тур чемпионата Германии.

В центральной встрече тура «Лейпциг» на своем поле примет дортмундскую «Боруссию». В другой встрече лидер чемпионата «Бавария» на своем поле примет «Фрайбург».

5 ноября, пятница

«Майнц» — «Боруссия» М (22.30 мск)

Майнц — Боруссия М

6 ноября, суббота

«Бавария» — «Фрайбург» (17.30)

Бавария — Фрайбург

«Бохум» — «Хоффенхайм» (17.30)

Бохум — Хоффенхайм

«Вольфсбург» — «Аугсбург» (17.30)

Вольфсбург — Аугсбург

«Штутгарт» — «Арминия» (17.30)

Штутгарт — Арминия

«Лейпциг» — «Боруссия» Д (20.30)

РБ Лейпциг — Боруссия Д

7 ноября, воскресенье

«Герта» — «Байер» (17.30)

Герта — Байер

«Кельн» — «Унион» (19.30)

Кельн — Унион Б

«Гройтер Фюрт» — «Айнтрахт» (21.30)

Гройтер Фюрт — Айнтрахт Ф

Все матчи бундеслиги можно смотреть в прямом эфире по этой ссылке.

Все о событиях в немецкой бундеслиге можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата Германии — здесь

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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