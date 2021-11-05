11-й тур чемпионата Германии.

В центральной встрече тура «Лейпциг» на своем поле примет дортмундскую «Боруссию». В другой встрече лидер чемпионата «Бавария» на своем поле примет «Фрайбург».

5 ноября, пятница

«Майнц» — «Боруссия» М (22.30 мск)

6 ноября, суббота

«Бавария» — «Фрайбург» (17.30)

«Бохум» — «Хоффенхайм» (17.30)

«Вольфсбург» — «Аугсбург» (17.30)

«Штутгарт» — «Арминия» (17.30)

«Лейпциг» — «Боруссия» Д (20.30)

7 ноября, воскресенье

«Герта» — «Байер» (17.30)

«Кельн» — «Унион» (19.30)

«Гройтер Фюрт» — «Айнтрахт» (21.30)

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Турнирная таблица чемпионата Германии — здесь