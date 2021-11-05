Бундеслига: «Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд и другие матчи 11-го тура
12:10
11-й тур чемпионата Германии.
В центральной встрече тура «Лейпциг» на своем поле примет дортмундскую «Боруссию». В другой встрече лидер чемпионата «Бавария» на своем поле примет «Фрайбург».
5 ноября, пятница
«Майнц» — «Боруссия» М (22.30 мск)
6 ноября, суббота
«Бавария» — «Фрайбург» (17.30)
«Бохум» — «Хоффенхайм» (17.30)
«Вольфсбург» — «Аугсбург» (17.30)
«Штутгарт» — «Арминия» (17.30)
«Лейпциг» — «Боруссия» Д (20.30)
7 ноября, воскресенье
«Герта» — «Байер» (17.30)
«Кельн» — «Унион» (19.30)
«Гройтер Фюрт» — «Айнтрахт» (21.30)
Все матчи бундеслиги можно смотреть в прямом эфире по этой ссылке.
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Турнирная таблица чемпионата Германии — здесь
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