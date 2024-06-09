«Брайтон» ведет переговоры с 31-летним тренером клуба второй бундеслиги

«Брайтон» рассматривает в качестве основного кандидата на пост главного тренера команды Фабиана Хюрцелера, который возглавляет немецкий «Санкт-Паули».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Брайтон» вступил в переговоры с немецким клубом. На данном этапе необходимо согласовать основные условия контракта с 31-летним Хюрцелером и сумму компенсации за его переход из «Санкт-Паули».

18 мая «Брайтон» объявил об уходе с поста главного тренера команды Роберто Де Дзерби. Под его руководством команда заняла 11-е место в сезоне АПЛ-2023/24.

Хюрцелер возглавляет «Санкт-Паули» с конца 2022 года. Эта команда является его первым клубом на посту главного тренера. Под руководством Хюрцелера «Санкт-Паули» выиграл вторую немецкую бундеслигу.