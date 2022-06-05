Феликс Магат оценил ситуацию «Баварии» с Робертом Левандовски

Известный немецкий тренер Феликс Магат прокомментировал нежелание форварда Роберта Левандовски продлевать контракт с «Баварией». Поляк готовится к трансферу в «Барселону» этим летом.

«Это можно назвать фундаментальной проблемой. Иногда возрастные игроки, сделавшие много для клуба, становятся проблемой. Клуб должен решать такие вопросы на ранней стадии. Всегда лучше действовать самим, а не реагировать на произошедшее. Это неприятная ситуация для всех участников. Он был суперуспешен в мюнхенской «Баварии» и отдавался до самого конца», — цитирует Магата Blick.

В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.