Президент «Баварии»: «Куда мы движемся, если игрок может расторгнуть свой контракт, в то время как клуб должен платить ему до последнего дня?»

Президент «Баварии» заявил, что клуб не намерен отпускать Роберта Левандовски до конца контракта

Президент «Баварии» Герберт Хайнер дал понять, что клуб не намерен отпускать форварда Роберта Левандовски до конца контракта.

«Мы всегда говорили, что у Левандовски контракт до 30 июня 2023 года, а контракт есть контракт!

Куда мы движемся, если игрок может расторгнуть свой контракт, в то время как мы, клуб, должны платить ему до последнего дня? Это несправедливо. Так не может быть», — сказал функционер Bild.

Ранее появлялась информация, что руководство команды готово продать форварда из-за опасений, что он разорвет контракт с клубом. Футболист может расторгнуть долгосрочный договор по достижении 28 лет. В случае разрыва соглашения, ему придется выплатить зарплату за последний год соглашения — 24 миллиона евро.