Президент «Баварии»: «Еще не пришли к соглашению с Гнабри, но мы над этим работаем»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер поделился мнением о будущем форварда Сержа Гнабри.

«Мы давно ведем переговоры с Сержем. К сожалению, мы еще не пришли к соглашению. Есть разные ожидания, но мы над этим работаем», — приводит слова Хайнера Bild.

Ранее сообщалось, что клуб предлагал 26-летнему немцу контракт с зарплатой в 19 миллионов евро в год, однако игрок отказался продлевать контракт.

В минувшем сезоне Гнабри провел 45 матчей за «Баварию», в которых забил 17 голов и отдал 5 результативных передач.