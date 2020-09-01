Фанаты «Штутгарта» начали сбор денег, чтобы купить Месси

Болельщики «Штутгарта» начали сбор средств для покупки форварда «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Kicker.

Фанаты собирали средства на 33-летнего аргентинца в течение недели. В случае, если сумма окажется меньше 700 млн евро, за которую каталонцы готовы отпустить игрока, все деньги пойдут в фонд Viva con agua, который работает над тем, чтобы каждый во всем мире имел доступ к чистой питьевой воде.

Месси хочет покинуть «Барселону», воспользовавшись опцией в контракте, согласно которой он имеет право уйти бесплатно в конце каждого сезона. В каталонском клубе интерпретируют этот пункт таким образом, что 33-летний форвард должен отказаться от зарплаты на год, а также не сможет подписать контракт с новой командой до следующего лета. В 2021 году у него истечет соглашение с «Барселоной».

Напомним, Месси является воспитанником сине-гранатовых. В минувшем сезоне он провел за клуб 44 матча во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 26 результативных передач.