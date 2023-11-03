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3 ноября, 23:40

Эль-Гази — об уходе из «Майнца»: «Потеря денег — ничто, по сравнению с адом, который обрушился на людей Газы»

Эль-Гази отреагировал на решение «Майнца» разорвать с ним контракт
Руслан Минаев
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Анвар Эль-Гази в составе «Майнца».
Фото Global Look Press

Вингер Анвар Эль-Гази высказался после разрыва контракта с «Майнцем». Немецкий клуб объявил об уходе игрока в пятницу, 3 ноября.

«Стойте за правильные вещи, даже если вы будете стоять в одиночку. Потеря средств к существованию — ничто, в сравнении с адом, который обрушился на невинных и уязвимых людей Газы», — написал игрок в соцсети.

28-летний марокканец, представляющий Нидерланды, стал игроком немецкого клуба в конце сентября, перейдя на правах свободного агента. В составе немецкого клуба форвард провел 3 матча и отметился 1 результативной передачей.

ФК Майнц
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 9 8 1 0 27-8 25
2
 Бавария 9 7 2 0 34-7 23
3
 Штутгарт 9 7 0 2 27-11 21
4
 Боруссия Д 9 6 3 0 20-11 21
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 РБ Лейпциг 9 6 2 1 25-7 20
6
 Хоффенхайм 9 6 0 3 20-16 18
7
 Айнтрахт Ф 9 3 5 1 12-9 14
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 Фрайбург 9 4 1 4 10-16 13
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 Аугсбург 9 3 2 4 18-21 11
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 Боруссия М 9 2 3 4 16-20 9
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 Вердер 9 3 0 6 14-18 9
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 Хайденхайм 9 2 1 6 13-22 7
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 Дармштадт 9 2 1 6 13-30 7
15
 Унион Б 9 2 0 7 11-19 6
16
 Бохум 9 0 5 4 8-23 5
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Майнц – РБ Лейпциг
 - : -
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