Бесплатная видеотрансляция матча «Боруссия» Д — «Бавария» начнется на «Матч ТВ» в 20.25

4 ноября, в субботу, дортмундская «Боруссия» сыграет против «Баварии» в матче 10-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча пройдет на арене «Сигнал Идуна Парк» в городе Дортмунд. Начало — в 20.30 по московскому времени.

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире и бесплатно видеотрансляцию противостояния «Боруссия» Д — «Бавария». Начало — в 20.25 мск.

Следить за ключевыми событиями игры можно будет с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

Команда Томаса Тухеля занимает второе место в бундеслиге с 23 очками. Дортмундцы располагаются на четвертой строчке с 21 баллом.

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