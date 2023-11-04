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Сегодня, 19:30

«Боруссия» Д — «Бавария»: смотреть трансляцию матча немецкой бундеслиги в прямом эфире

Бесплатная видеотрансляция матча «Боруссия» Д — «Бавария» начнется на «Матч ТВ» в 20.25
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Харри Кейн.
Харри Кейн.
Фото Reuters

4 ноября, в субботу, дортмундская «Боруссия» сыграет против «Баварии» в матче 10-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча пройдет на арене «Сигнал Идуна Парк» в городе Дортмунд. Начало — в 20.30 по московскому времени.

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире и бесплатно видеотрансляцию противостояния «Боруссия» Д — «Бавария». Начало — в 20.25 мск.

Следить за ключевыми событиями игры можно будет с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

Команда Томаса Тухеля занимает второе место в бундеслиге с 23 очками. Дортмундцы располагаются на четвертой строчке с 21 баллом.

Чемпионат Германии по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
Бундеслига
0
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Дубль Гримальдо принес «Байеру» победу над «Хоффенхаймом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 10 9 1 0 30-10 28
2
 Бавария 9 7 2 0 34-7 23
3
 Штутгарт 9 7 0 2 27-11 21
4
 Боруссия Д 9 6 3 0 20-11 21
5
 РБ Лейпциг 10 6 2 2 25-9 20
6
 Хоффенхайм 10 6 0 4 22-19 18
7
 Айнтрахт Ф 10 4 5 1 15-9 17
8
 Фрайбург 10 4 2 4 13-19 14
9
 Вольфсбург 9 4 0 5 13-14 12
10
 Аугсбург 10 3 3 4 19-22 12
11
 Боруссия М 10 2 4 4 19-23 10
12
 Вердер 9 3 0 6 14-18 9
13
 Бохум 10 1 5 4 10-24 8
14
 Хайденхайм 9 2 1 6 13-22 7
15
 Дармштадт 10 2 1 7 14-32 7
16
 Унион Б 10 2 0 8 11-22 6
17
 Майнц 10 1 3 6 11-24 6
18
 Кельн 10 1 2 7 8-22 5
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.11 22:30
Дармштадт – Бохум
 1 : 2
4.11 17:30
Кельн – Аугсбург
 1 : 1
4.11 17:30
Фрайбург – Боруссия М
 3 : 3
4.11 17:30
Хоффенхайм – Байер
 2 : 3
4.11 17:30
Майнц – РБ Лейпциг
 2 : 0
4.11 17:30
Унион Б – Айнтрахт Ф
 0 : 3
4.11 20:30
Боруссия Д – Бавария
 - : -
5.11 17:30
Вольфсбург – Вердер
 - : -
5.11 19:30
Хайденхайм – Штутгарт
 - : -
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ЖК
Г
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 14
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 12
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 8
П
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 6
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 5
Крис Фюрих

Крис Фюрих

Штутгарт

 5
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 8 2 2
Фабиан Холланд

Фабиан Холланд

Дармштадт

 9 1 3
Куадио Коне

Куадио Коне

Боруссия М

 3 1 1
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