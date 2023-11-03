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«Майнц» расторг контракт с Эль-Гази после постов в поддержку Палестины

Руслан Минаев
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«Майнц» объявил о расторжении контракта с полузащитником Анваром Эль-Гази после постов игрока в поддержку Палестины.

«Мера принята в ответ на комментарии и сообщения футболиста в соцсетях», — говорится в заявлении клуба.

30 октября «Майнц» объявил, что игрок вернется к тренировкам, так как в клубе «есть культура исправления ошибок».

28-летний марокканец, представляющий Нидерланды, стал игроком немецкого клуба в конце сентября, перейдя на правах свободного агента. В составе немецкого клуба форвард провел 3 матча и отметился 1 результативной передачей.

ФК Майнц
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