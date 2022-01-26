Экс-тренер «Вердера» Анфанг дисквалифицирован на год за поддельный сертификат о вакцинации

Бывший главный тренер «Вердера» Маркус Анфанг получил дисквалификацию на один год, сообщает сайт Немецкого футбольного союза. Он был наказан за то, что использовал поддельный сертификат о вакцинации.

Также специалисту придется заплатить штраф в 20 тысяч евро. Кроме того, дисквалифицирован и его ассистент в «Вердере» Флориан Юнге. Он оштрафован на 3 тысячи евро и пропустит десять месяцев.

Срок дисквалификации будет отсчитываться с 20 ноября 2021 года. С 1 июня дисквалификация будет приостановлена, и до 30 июня 2023 года тренеры будут на испытательном сроке.

47-летний Маркус Анфанг был уволен из «Вердера» 20 ноября 2021 года из-за использования поддельного ковид-сертификата.