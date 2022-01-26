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Сегодня, 17:43

Экс-тренер «Вердера» Анфанг дисквалифицирован на год за поддельный сертификат о вакцинации

Евгений Петров
Корреспондент
Маркус Анфанг.
Фото ФК «Вердер»

Бывший главный тренер «Вердера» Маркус Анфанг получил дисквалификацию на один год, сообщает сайт Немецкого футбольного союза. Он был наказан за то, что использовал поддельный сертификат о вакцинации.

Также специалисту придется заплатить штраф в 20 тысяч евро. Кроме того, дисквалифицирован и его ассистент в «Вердере» Флориан Юнге. Он оштрафован на 3 тысячи евро и пропустит десять месяцев.

Срок дисквалификации будет отсчитываться с 20 ноября 2021 года. С 1 июня дисквалификация будет приостановлена, и до 30 июня 2023 года тренеры будут на испытательном сроке.

47-летний Маркус Анфанг был уволен из «Вердера» 20 ноября 2021 года из-за использования поддельного ковид-сертификата.

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ФК Вердер
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Штутгарт – Айнтрахт Ф
 - : -
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