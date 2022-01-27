Форвард «Боруссии» Эрлин Холанн назвал лучшего футболиста 2021 года

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн назвал лучшего футболиста 2021 года.

«Хороший вопрос. Считаю, что номер один — Левандовски. Бензема тоже невероятен, но и Месси провел выдающийся год. Так что Бензема и Месси разделят второе и третье места», — цитирует Холанна Sky Sport.

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим футболистом 2021 года по версии ФИФА. Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выиграл «Золотой мяч» по итогам 2021 года.