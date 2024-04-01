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Сегодня, 14:50

Экс-игрок сборной Германии хочет видеть Моуринью во главе «Баварии»

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Бывший полузащитник сборной Германии Дитмар Хаманн считает, что экс-тренер «Челси» Жозе Моуринью может возглавить «Баварию».

«Следует серьезно подумать о том, не хотите ли вы пригласить тренера на последние несколько недель. На рынке их много. Я думаю о Моуринью. Он выдающийся профессионал», — приводит слова Хаманна Sky Sport.

Последним клубом для 61-летнего Моуринью является «Рома». Португалец покинул команду в январе 2024 года. До итальянского клуба специалист руководил «Бенфикой», «Порту», «Челси», «Интером», «Реалом», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».

«Бавария» после 27 туров чемпионата Германии занимает второе место, набрав 60 очков. Отрыв от лидируещего «Байера» составляет 13 очков.

Источник: Sky Sport
Футбол
ФК Бавария
Жозе Моуринью
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 27 23 4 0 68-19 73
2
 Бавария 27 19 3 5 78-33 60
3
 Штутгарт 27 18 3 6 63-34 57
4
 Боруссия Д 27 15 8 4 55-32 53
5
 РБ Лейпциг 27 15 5 7 60-32 50
6
 Айнтрахт Ф 27 10 11 6 42-35 41
7
 Аугсбург 27 9 9 9 44-43 36
8
 Фрайбург 27 10 6 11 39-48 36
9
 Хоффенхайм 27 9 6 12 45-52 33
10
 Вердер 27 8 6 13 35-43 30
11
 Хайденхайм 27 7 9 11 38-47 30
12
 Унион Б 27 8 5 14 25-42 29
13
 Боруссия М 27 6 10 11 46-53 28
14
 Вольфсбург 27 7 7 13 33-44 28
15
 Бохум 27 5 11 11 32-56 26
16
 Майнц 27 3 11 13 22-46 20
17
 Кельн 27 3 10 14 21-48 19
18
 Дармштадт 27 2 8 17 28-67 14
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30 тур
31 тур
32 тур
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34 тур
5.04 21:30
Айнтрахт Ф – Вердер
 - : -
6.04 16:30
Кельн – Бохум
 - : -
6.04 16:30
Фрайбург – РБ Лейпциг
 - : -
6.04 16:30
Хайденхайм – Бавария
 - : -
6.04 16:30
Майнц – Дармштадт
 - : -
6.04 16:30
Унион Б – Байер
 - : -
6.04 19:30
Боруссия Д – Штутгарт
 - : -
7.04 16:30
Хоффенхайм – Аугсбург
 - : -
7.04 18:30
Вольфсбург – Боруссия М
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 31
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 23
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 19
П
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 11
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 20 2 6
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 20 1 0
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