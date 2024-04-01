На форму сборной Германии запретят нанесение 44-го номера

Компания Adidas приняла решение запретить болельщикам выбирать при заказе футболок сборной Германии 44-й игровой номер, сообщает Sport Bild.

По информации источника, такое решение приняли из-за возникших ассоциаций c запрещенной символикой нацистской дивизии СС. Все началось с нового шрифта на игровых майках, в которых сборная Германии должна выступить на домашнем чемпионате Европы. Число «44» из-за этого шрифта напоминает руну «зиг», которая в 30-40-е годы прошлого века служила символикой СС.

На самом турнире 44-го номера не будет из-за сокращенной заявки национальной команды, однако болельщики могут заказать майку с таким номером в онлайн-магазине Adidas. Представитель компании Оливер Брюгген сообщил, что в ближайшее время они запретят 44-й игровой номер.

«В Adidas работают люди примерно из 100 стран, наша компания выступает за многообразие и инклюзивность, и как компания мы активно выступаем против ксенофобии, антисемитизма, насилия и ненависти в любой форме. Любые попытки пропаганды раскольнических или маргинальных взглядов не являются частью наших ценностей как бренда, и мы решительно отвергаем любые предположения о том, что это было нашим намерением. Мы заблокируем номер 44 как можно скорее», — приводит Bild слова Брюггена.

В Немецком футбольном союзе (DFB) сообщили, что 44-й игровой номер не будет использоваться в национальной команде.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля Германии. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. Германия в группе А проведет матчи против Шотландии, Венгрии и Швейцарии.