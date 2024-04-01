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Сегодня, 14:17

На форму сборной Германии запретят нанесение 44-го номера

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футболка сборной Германии с 44 номером.

Компания Adidas приняла решение запретить болельщикам выбирать при заказе футболок сборной Германии 44-й игровой номер, сообщает Sport Bild.

По информации источника, такое решение приняли из-за возникших ассоциаций c запрещенной символикой нацистской дивизии СС. Все началось с нового шрифта на игровых майках, в которых сборная Германии должна выступить на домашнем чемпионате Европы. Число «44» из-за этого шрифта напоминает руну «зиг», которая в 30-40-е годы прошлого века служила символикой СС.

На самом турнире 44-го номера не будет из-за сокращенной заявки национальной команды, однако болельщики могут заказать майку с таким номером в онлайн-магазине Adidas. Представитель компании Оливер Брюгген сообщил, что в ближайшее время они запретят 44-й игровой номер.

«В Adidas работают люди примерно из 100 стран, наша компания выступает за многообразие и инклюзивность, и как компания мы активно выступаем против ксенофобии, антисемитизма, насилия и ненависти в любой форме. Любые попытки пропаганды раскольнических или маргинальных взглядов не являются частью наших ценностей как бренда, и мы решительно отвергаем любые предположения о том, что это было нашим намерением. Мы заблокируем номер 44 как можно скорее», — приводит Bild слова Брюггена.

В Немецком футбольном союзе (DFB) сообщили, что 44-й игровой номер не будет использоваться в национальной команде.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля Германии. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. Германия в группе А проведет матчи против Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

Источник: Sport Bild
Футбол
Сборная Германии по футболу
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Маттеус раскритиковал игру Дэвиса в матче «Баварии» с дортмундской «Боруссией»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 27 23 4 0 68-19 73
2
 Бавария 27 19 3 5 78-33 60
3
 Штутгарт 27 18 3 6 63-34 57
4
 Боруссия Д 27 15 8 4 55-32 53
5
 РБ Лейпциг 27 15 5 7 60-32 50
6
 Айнтрахт Ф 27 10 11 6 42-35 41
7
 Аугсбург 27 9 9 9 44-43 36
8
 Фрайбург 27 10 6 11 39-48 36
9
 Хоффенхайм 27 9 6 12 45-52 33
10
 Вердер 27 8 6 13 35-43 30
11
 Хайденхайм 27 7 9 11 38-47 30
12
 Унион Б 27 8 5 14 25-42 29
13
 Боруссия М 27 6 10 11 46-53 28
14
 Вольфсбург 27 7 7 13 33-44 28
15
 Бохум 27 5 11 11 32-56 26
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 Майнц 27 3 11 13 22-46 20
17
 Кельн 27 3 10 14 21-48 19
18
 Дармштадт 27 2 8 17 28-67 14
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Айнтрахт Ф – Вердер
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Фрайбург – РБ Лейпциг
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Хайденхайм – Бавария
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Лоис Опенда

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Юлиан Брандт

Боруссия Д

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Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 2
Матей Маглица

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Дармштадт

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