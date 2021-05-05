Экс-форвард «Баварии» Клозе получил тренерскую лицензию
18:00
Бывший форвард «Баварии» Мирослав Клозе окончил тренерские курсы при Немецком футбольном союзе (DFB) и получил соответствующую лицензию, информирует официальный сайт союза.
Ранее бывший нападающий сборной Германии два года тренировал команду «Баварии» U17 и по итогам 2019 года стал с ней чемпионом бундеслиги зоны Юг/Юго-Запад. В мае 2020 года Клозе стал ассистентом главного тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика.
42-летний Клозе завершил игровую карьеру в 2016 году. В бытность футболистом он защищал цвета мюнхенского клуба с 2007 по 2011 год. В 137 играх за сборную Германии он забил 71 мяч.
Дополнительная информация:
https://www.dfb.de/news/detail/lizenzen-fuer-25-neue-fussball-lehrerinnen-227136/
Читайте также
Панарин отказался, а теперь и минус Шипачев. У России на чемпионате мира будет худшая атака за 20 лет?
Свежие инсайды КХЛ. Почему все бегут из «Авангарда» и «Ак Барса»? Кого «Динамо» нашло в тройку к Шипачеву?
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю