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Экс-форвард «Баварии» Клозе получил тренерскую лицензию

18:00
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Бывший форвард «Баварии» Мирослав Клозе окончил тренерские курсы при Немецком футбольном союзе (DFB) и получил соответствующую лицензию, информирует официальный сайт союза.

Ранее бывший нападающий сборной Германии два года тренировал команду «Баварии» U17 и по итогам 2019 года стал с ней чемпионом бундеслиги зоны Юг/Юго-Запад. В мае 2020 года Клозе стал ассистентом главного тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика.

42-летний Клозе завершил игровую карьеру в 2016 году. В бытность футболистом он защищал цвета мюнхенского клуба с 2007 по 2011 год. В 137 играх за сборную Германии он забил 71 мяч.

Дополнительная информация:

https://www.dfb.de/news/detail/lizenzen-fuer-25-neue-fussball-lehrerinnen-227136/

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