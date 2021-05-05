Леманн покинул состав совета директоров «Герты» из-за расистского скандала
Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн покинул состав совета директоров «Герты», сообщается на официальном сайте клуба.
Во время матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «ПСЖ» Леманн по ошибке отправил сообщение эксперту Sky Germany Деннису Аого: «Денниса позвали чисто символически, чтобы был черный парень?»
«В результате наш стратегический партнер принял решение немедленно прекратить сотрудничество с Леманном в качестве представителя наблюдательного совета. Такие заявления никоим образом не соответствуют ценностям, которые поддерживает и активно продвигает «Герта». Мы дистанцируемся от любых форм расизма», — приводит сообщение президента «Герты» Вернера Гегенбауэра официальный сайт клуба.
Ранее из-за расистского скандала «Герту» покинул тренер вратарей Жолт Петри.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю