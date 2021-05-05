Леманн покинул состав совета директоров «Герты» из-за расистского скандала

Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн покинул состав совета директоров «Герты», сообщается на официальном сайте клуба.

Во время матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «ПСЖ» Леманн по ошибке отправил сообщение эксперту Sky Germany Деннису Аого: «Денниса позвали чисто символически, чтобы был черный парень?»

«В результате наш стратегический партнер принял решение немедленно прекратить сотрудничество с Леманном в качестве представителя наблюдательного совета. Такие заявления никоим образом не соответствуют ценностям, которые поддерживает и активно продвигает «Герта». Мы дистанцируемся от любых форм расизма», — приводит сообщение президента «Герты» Вернера Гегенбауэра официальный сайт клуба.