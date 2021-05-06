Алаба объяснил, почему решил уйти из «Баварии»

Защитник «Баварии» Давид Алаба объяснил, почему решил покинуть команду по окончании сезона.

«Всегда трудно, когда какой-то период подходит к концу. Не секрет, что в «Баварии» я себя чувствую, как дома. Я ухожу из клуба со слезами на глазах, но в то же время смотрю в будущее. Я решил попробовать что-то новое, сделать шаг вперед. Чтобы стать сильнее, нужно покинуть зону комфорта. Иногда нужно шагнуть в неизвестность, чтобы вырасти», — приводит официальный сайт «Баварии» слова Алабы.

Алаба покинет «Баварию» по окончании сезона-2020/21 на правах свободного агента. 29 апреля сообщалось, что 28-летний австриец подпишет контракт с «Реалом».