Эффенберг уверен, что следующий сезон Бундеслиги будет более захватывающим, чем предыдущий

Экс-футболист "Баварии" Штефан Эффенберг ожидает от мюнхенцев активности на трансферном рыне после ухода Арьена Роббена и Франка Рибери.

– Мы должны подождать и посмотреть, что "Бавария" сделает на трансферном рынке, – цитирует Sport Bild Эффенберга. – Думаю, что это особый момент, потому что они уже потеряли игроков мирового класса Роббена и Рибери. Это огромная потеря со спортивной точки зрения. Хуммельса уже нет, с Боатенгом неясно. Есть потери, которые "Бавария" не компенсировала.

Что я могу сказать в любом случае. Уверен, что следующий сезон будет еще более захватывающим, чем предыдущий.

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