Джошуа Киммих: «К перерыву «Бавария» должна была вести 2:0 или 3:0»

Защитник «Баварии» Джошуа Киммих после победы над «Падерборном» в 6-м туре чемпионата Германии (3:2) отметил, что команда играла не очень хорошо. По его мнению, мюнхенцам не хватило доминирования.

— Мы играли не очень хорошо, — цитирует пресс-служба клуба Киммиха. — В первом тайме было ощущение, что игра открытая, но наши моменты были намного лучше. К перерыву мы должны были вести 2:0 или 3:0. Во втором тайме мы довольно рано забили второй и на этом игра должна была быть сделана. Но мы позволили сопернику вернуться в игру, мы сами усложнили себе жизнь. В общем и целом сегодня нам не хватало доминирования на протяжении 90 минут, которое мы бы хотели иметь.