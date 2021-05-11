Два игрока «Шальке» заразились коронавирусом

Два игрока «Шальке» сдали положительные тесты на коронавирус. Оба футболиста были изолированы от остальной команды, сообщает сайт клуба 11 мая.

12 мая «Шальке» должен провести матч чемпионата Германии против «Герты». Проведению встречи пока ничего не угрожает.

«Шальке» досрочно лишился шансов сохранить прописку в бундеслиге на следующий сезон.