Сборная Германии не сможет переманить хорвата Борну Соса из-за ограничений ФИФА

Менеджер национальной сборной Германии Оливер Бирхофф заявил, что хорватский защитник «Штутгарта» Борна Соса, у которого также есть немецкий паспорт, не сможет выступать за бундестим, информирует Kicker.

Причиной отказа в смене ассоциации стала статья устава ФИФА, в которой прописан запрет на подобное действие, в случае, если игрок ранее выступал в официальном поединке на уровне юношей возрастом до 21 года в какой-либо из признанных мировым сообществом ассоциаций.

В ситуации с Соса, у него уже был опыт выступления за сборную Хорватии U21.

«Борна Соса — более чем интересный игрок с большим потенциалом, что он уже успел показать в ходе его выступлений в текущем сезоне. Мы могли пригласить его в сборную, после завершения процесса натурализации. Вот почему мы тщательно изучали возможность получения им права играть за Германию в течение последних нескольких дней. К сожалению, результат этих попыток был негативным», — прокомментировал ситуацию Бирхофф.

В текущем сезоне 23-летний Соса в составе «Штутгарта» провел 26 матчей, в которых отметился десятью результативными передачами.