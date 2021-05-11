Штеффен Баумгарт станет новым главным тренером «Кельна» со следующего сезона

«Кельн» 11 мая на официальном сайте объявил о назначении Штеффена Баумгарта на пост главного тренера команды. Он приступит к своим обязанностям после окончания сезона.

Контракт с 49-летним специалистом, который заменит во главе команды Фридхельма Функеля, заключен до лета 2023 года.

? Steffen Baumgart will take over as #effzeh head coach for the 2021-22 season. — 1. FC Cologne (@fckoeln_en) May 11, 2021

На данный момент Баумгарт пока еще возглавляет «Падерборн», который за два тура до конца сезона занимает 8-е место в таблице второй бундеслиги, потеряв шансы на повышение в классе.

«Кельн» после 32-х туров находится на предпоследнем месте в бундеслиге, отставая от зоны переходных матчей на 2 очка.