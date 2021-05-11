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Штеффен Баумгарт станет новым главным тренером «Кельна» со следующего сезона

15:02
Штеффен Баумгарт. Фото ФК «Падерборн».
Штеффен Баумгарт. Фото ФК «Падерборн».
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«Кельн» 11 мая на официальном сайте объявил о назначении Штеффена Баумгарта на пост главного тренера команды. Он приступит к своим обязанностям после окончания сезона.

Контракт с 49-летним специалистом, который заменит во главе команды Фридхельма Функеля, заключен до лета 2023 года.

На данный момент Баумгарт пока еще возглавляет «Падерборн», который за два тура до конца сезона занимает 8-е место в таблице второй бундеслиги, потеряв шансы на повышение в классе.

«Кельн» после 32-х туров находится на предпоследнем месте в бундеслиге, отставая от зоны переходных матчей на 2 очка.

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