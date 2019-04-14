Дубль Рихтера принес "Аугсбургу" победу над "Айнтрахтом"

"Аугсбург" переиграл "Айнтрахт" в матче 29-го тура чемпионата Германии – 3:1.

В составе победителей дубль оформил Марко Рихтер, еще гол на счету у Михаэля Грегорича. В составе клуба из Франкфурта забил Гонсалу Пасьенсия.

"Аугсбург", набрав 28 баллов, поднялся на 14-е место турнирной таблицы бундеслиги. "Айнтрахт" занимает 4-е место, имея 52 очка в активе.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

29-й тур

"Айнтрахт Ф" – "Аугсбург" – 1:3 (1:2)

Голы: Гонсалу Пасьенсия, 14 (1:0). Рихтер, 31 (1:1). Рихтер, 45+4 (1:2). Грегорич, 84 (1:3).

"Айнтрахт Ф": Трапп, Хинтереггер (Н`Дика, 26), Да Коста, Туре, Фернандеш, Хасебе, Роде (де Гузман, 66), Костич, Ребич, Йович, Гонсалу Пасьенсия (Гачинович, 54).

"Аугсбург": Кобель (Луте, 40), Стафилидис, Гауэлеув, Байер, Ку Джа Чхоль (Янкер, 90), Шмид, Грегорич, Хедира, Хан, Финнбогасон (Шибер, 83), Рихтер.

Предупреждения: Фернандеш, 41. Грегорич, 45. Ребич, 69.

Удаление: Фернандеш, 47.

Судья: Данкерт (Германия).

14 апреля. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Commerzbank-Arena".

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