Друг Левандовски: «Роберт не заслужил такого отношения руководства «Баварии»

Друг и пиарщик нападающего «Баварии» Роберта Левандовски Томаш Зависляк раскритиковал руководство мюнхенского клуба.

33-летний поляк открыто заявил о своем желании покинуть «Баварию» в летнее трансферное окно, но руководство мюнхенского клуба не намерено его отпускать.

«Если вы посмотрите на поведение «Баварии» в последние месяцы, то поймете, что Левандовски определенно не входит в его планы на будущее, — приводит слова Зависляка Sky Sport. — Очень жаль, что никто из руководства клуба не захотел провести честный, открытый разговор. Роберт не заслужил такого отношения руководства «Баварии». Поэтому клуб потерял его как человека».

В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.