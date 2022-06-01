Митрюшкин покинул дрезденское «Динамо»

Дрезденское «Динамо» объявило об уходе вратаря Антона Митрюшкин.

В прошедшем сезоне 26-летний россиянин принял участие в четырех матчах за «Динамо» во всех турнирах и пропустил восемь мячей.

Вратарь перешел в дрезденский клуб из дюссельдорфской «Фортуны» 1 июля 2021 года.

Ранее Митрюшкин также выступал за «Сьон» и московский «Спартак».