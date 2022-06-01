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Сегодня, 14:11

Митрюшкин покинул дрезденское «Динамо»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Дрезденское «Динамо» объявило об уходе вратаря Антона Митрюшкин.

В прошедшем сезоне 26-летний россиянин принял участие в четырех матчах за «Динамо» во всех турнирах и пропустил восемь мячей.

Вратарь перешел в дрезденский клуб из дюссельдорфской «Фортуны» 1 июля 2021 года.

Ранее Митрюшкин также выступал за «Сьон» и московский «Спартак».

Источник: https://www.dynamo-dresden.de/saison/news/newsdetails/dynamo-muss-quartett-nach-einer-zweitliga-saison-verabschieden.html
Антон Митрюшкин
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 Байер 34 19 7 8 80-47 64
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 РБ Лейпциг 34 17 7 10 72-37 58
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 Унион Б 34 16 9 9 50-44 57
6
 Фрайбург 34 15 10 9 58-46 55
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 Кельн 34 14 10 10 52-49 52
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 Майнц 34 13 7 14 50-45 46
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 Боруссия М 34 12 9 13 54-61 45
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 Айнтрахт Ф 34 10 12 12 45-49 42
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 Вольфсбург 34 12 6 16 43-54 42
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 Бохум 34 12 6 16 38-52 42
14
 Аугсбург 34 10 8 16 39-56 38
15
 Штутгарт 34 7 12 15 41-59 33
16
 Герта 34 9 6 19 37-71 33
17
 Арминия 34 5 13 16 27-53 28
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 Гр. Фюрт 34 3 9 22 28-82 18
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Арминия – РБ Лейпциг
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14.05 16:30
Аугсбург – Гр. Фюрт
 2 : 1
14.05 16:30
Байер – Фрайбург
 2 : 1
14.05 16:30
Боруссия Д – Герта
 2 : 1
14.05 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 5 : 1
14.05 16:30
Вольфсбург – Бавария
 2 : 2
14.05 16:30
Майнц – Айнтрахт Ф
 2 : 2
14.05 16:30
Унион Б – Бохум
 3 : 2
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Штутгарт – Кельн
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Роберт Левандовски

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Патрик Шик

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Байер

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Эрлин Бреут Холанн

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Боруссия Д

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Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 15
Марко Ройс

Марко Ройс

Боруссия Д

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Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

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И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 29 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 28 1 6
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 29 1 6
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