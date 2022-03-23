Томас Мюллер намерен завершить карьеру в 2025 году

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер рассказал, когда планирует завершить карьеру.

«Когда-то я сказал, что планирую играть до 2025 года. И сейчас мой настрой не поменялся. Считаю, что это будет подходящее время для того, чтобы уйти», — приводит слова Мюллера Bild.

Контракт 32-летнего форварда с мюнхенским клубом рассчитан до 2023 года.

Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры о продлении соглашения.

Мюллер является 10-кратным победителем бундеслиги, 6-кратным обладателем Кубка Германии, а также двукратным победителем Лиги чемпионов в составе «Баварии».

В составе сборной Томас — победитель (2014) и бронзовый призер (2010) чемпионата мира. Обладатель «Золотой бутсы» чемпионата мира 2010 года (5 мячей + 3 передачи) и лучший молодой игрок чемпионата. Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы (2012, 2016).