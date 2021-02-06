«Кельн» в гостях победил «Боруссию» из Менхенгладбаха

«Боруссия» из Менхенгладбаха принимала «Кельн» в матче 20-го тура чемпионата Германии. Гости взяли верх со счетом 2:1.

Дубль в составе «Кельна» оформил полузащитник Элвис Реджбецай.

«Кельн» набрал 21 очко и оторвался от зоны вылета.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

20-й тур

«Боруссия М» — «Кельн» — 1:2 (1:1)

Голы: Реджбецай, 3 (0:1). Нойхаус, 16 (1:1). Реджбецай, 55 (1:2).

«Боруссия М»: Зоммер, Вендт (Бенсебаини, 73), Янчке, Гинтер, Лайнер, Штиндль, Закария (Крамер, 48), Вольф (Тюрам, 59), Нойхаус, Херрманн (Хофманн, 58), Эмболо (Плеа, 63).

«Кельн»: Т.Хорн, Мере, Кцихос, Якобс (Я.Хорн, 90+3), Эхизибуэ (Шмиц, 82), Честич, Дуда (Арокодаре, 90+3), Скири, Озджан, Реджбецай, Деннис (Тильманн, 64).

Предупреждения: Штиндль, 2. Херрманн, 27. Янчке, 75. Эхизибуэ, 80. Реджбецай, 86. Нойхаус, 90+5.

Судья: Дингерт (Германия).

6 февраля. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».