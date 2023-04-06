Дортмундская «Боруссия» начала переговоры с Брандтом о новом контракте

Дортмундская «Боруссия» предлагает новый контракт полузащитнику Юлиану Брандту, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в клубе не планируют отпускать хавбека и поэтому предложили ему новый контракт.

Действующее соглашение немца с командой рассчитано до лета 2024 года. Брандт выступает за «Боруссию» с 2019 года.

В текущем сезоне 26-летний хавбек сыграл 34 матча со «шмелями», забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.