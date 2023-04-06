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Сегодня, 16:27

Шупо-Мотинг пропустил тренировку «Баварии»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг пропустил тренировку мюнхенской команды, сообщает Bild.

Сообщается, что камерунец рискует пропустить матч против «Фрайбурга» в чемпионате Германии.

По информации издания, форвард испытывает проблемы со здоровьем. Перед матчем Кубка Германии он пропустил тренировку из-за ушиба, до этого футболист отсутствовал несколько недель из-за проблем со спиной.

В текущем сезоне 34-летний нападающий сыграл за «Баварию» 28 матчей, забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.

Матч 27-го тура чемпионата Германии против «Фрайбурга» состоится 8 апреля, начало — 16.30 мск.

Эрик-Максим Шупо-Мотинг
Футбол
ФК Бавария
ФК Фрайбург
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«Лейпциг» хочет продлить контракт с Марко Розе
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 26 16 7 3 76-29 55
2
 Боруссия Д 26 17 2 7 57-35 53
3
 Унион Б 26 15 6 5 41-28 51
4
 Фрайбург 26 13 8 5 39-35 47
5
 РБ Лейпциг 26 13 6 7 49-33 45
6
 Айнтрахт Ф 26 11 8 7 47-37 41
7
 Байер 26 12 4 10 48-40 40
8
 Майнц 26 11 7 8 43-36 40
9
 Вольфсбург 26 10 9 7 46-34 39
10
 Боруссия М 26 8 8 10 40-44 32
11
 Вердер 26 9 4 13 40-50 31
12
 Аугсбург 26 8 5 13 34-47 29
13
 Кельн 26 6 10 10 33-44 28
14
 Бохум 26 8 2 16 28-57 26
15
 Хоффенхайм 26 7 4 15 35-46 25
16
 Герта 26 5 7 14 31-49 22
17
 Шальке 26 4 9 13 21-48 21
18
 Штутгарт 26 4 8 14 29-45 20
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8.04 16:30
Аугсбург – Кельн
 - : -
8.04 16:30
Байер – Айнтрахт Ф
 - : -
8.04 16:30
Боруссия Д – Унион Б
 - : -
8.04 16:30
Фрайбург – Бавария
 - : -
8.04 16:30
Майнц – Вердер
 - : -
8.04 19:30
Герта – РБ Лейпциг
 - : -
9.04 16:30
Боруссия М – Вольфсбург
 - : -
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Бохум – Штутгарт
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Винченцо Грифо

Фрайбург

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 10
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 22 1 6
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 24 1 5
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 24 1 5
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