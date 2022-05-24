Дортмундская «Боруссия» договорилась о покупке 20-летнего вратаря «Герты»

Дортмундская «Боруссия» в ближайшее время оформит очередной трансфер, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Шмели» согласовали с «Гертой» переход польского вратаря Марцеля Лотки. «Боруссия» также достигла договоренности с 20-летним голкипером по условиям личного контракта.

В сезоне-2021/22 Лотка провел 10 матчей в бундеслиге. В двух из них он отстоял на ноль, а в оставшихся восьми пропустил 20 голов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока молодежной сборной Польши в 400 тысяч евро.