«Бавария» может заменить Левандовски форвардом «Штутгарта»

«Бавария» занимается поиском замены форварда Роберта Левандовского, который летом может покинуть команду.

По данным Goal, мюнхенцы рассматривают кандидатуру нападающего «Штутгарда» Саши Калайджича. Игрока подпишут в случае ухода Левандовского в летнее трансферное окно. Поляк ведет переговоры с «Барселоной».

Покупка Калайджица обойдется «Баварии» в 20 миллионов евро. В этом сезоне он провел 15 матчей в бундеслиге, забил 6 голов и сделал 1 ассист.