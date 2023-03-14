Дортмундская «Боруссия» планирует продать Тома Менье летом
Дортмундская «Боруссия» планирует продать защитника Тома Менье в летнее трансферное окно, утверждает Calciomercato.
По данным источника, 31-летний бельгиец не входит в планы главного тренера команды Эдина Терзича.
Менье выступает за «Боруссию» с июля 2020 года. В сезоне-2022/23 футболист сделал одну результативную передачу в 16 матчах за команду из Дортмунда.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|24
|15
|7
|2
|71-25
|52
|
2
|Боруссия Д
|24
|16
|2
|6
|49-30
|50
|
3
|РБ Лейпциг
|24
|13
|6
|5
|49-29
|45
|
4
|Фрайбург
|24
|13
|6
|5
|37-33
|45
|
5
|Унион Б
|24
|13
|6
|5
|36-28
|45
|
6
|Айнтрахт Ф
|24
|11
|7
|6
|46-34
|40
|
7
|Майнц
|24
|10
|6
|8
|39-35
|36
|
8
|Вольфсбург
|24
|9
|8
|7
|43-32
|35
|
9
|Байер
|24
|10
|4
|10
|43-39
|34
|
10
|Боруссия М
|24
|8
|6
|10
|38-42
|30
|
11
|Вердер
|24
|9
|3
|12
|37-46
|30
|
12
|Кельн
|24
|6
|9
|9
|32-38
|27
|
13
|Аугсбург
|24
|8
|3
|13
|31-44
|27
|
14
|Бохум
|24
|7
|1
|16
|26-56
|22
|
15
|Герта
|24
|5
|6
|13
|29-45
|21
|
16
|Штутгарт
|24
|4
|8
|12
|29-41
|20
|
17
|Шальке
|24
|4
|8
|12
|20-44
|20
|
18
|Хоффенхайм
|24
|5
|4
|15
|30-44
|19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|17.03
|22:30
|
Боруссия М – Вердер
|- : -
|18.03
|17:30
|
Аугсбург – Шальке
|- : -
|18.03
|17:30
|
Бохум – РБ Лейпциг
|- : -
|18.03
|17:30
|
Хоффенхайм – Герта
|- : -
|18.03
|17:30
|
Штутгарт – Вольфсбург
|- : -
|18.03
|20:30
|
Боруссия Д – Кельн
|- : -
|19.03
|17:30
|
Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
|19.03
|19:30
|
Байер – Бавария
|- : -
|19.03
|21:30
|
Майнц – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|15
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|12
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|21
|1
|6
|
|
Диогу Лейте
Унион Б
|20
|1
|3
|
|
Антони Лозийя
Бохум
|22
|1
|3
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