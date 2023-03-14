Дортмундская «Боруссия» планирует продать Тома Менье летом

Дортмундская «Боруссия» планирует продать защитника Тома Менье в летнее трансферное окно, утверждает Calciomercato.

По данным источника, 31-летний бельгиец не входит в планы главного тренера команды Эдина Терзича.

Менье выступает за «Боруссию» с июля 2020 года. В сезоне-2022/23 футболист сделал одну результативную передачу в 16 матчах за команду из Дортмунда.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро.