Де Лигт считает, что «Бавария» должна лучше играть

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт прокомментировал игру команды в матче 18-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом» (1:1). Он отметил, тот факт, что команда неплохо выглядела в первом тайма, но плохо реализовывала моменты.

«Во втором тайме мы не всегда хорошо действовали в защите и позволили сопернику вернуться в игру. Соперник играл на быстрых контратаках во втором тайме и доставил нам проблемы. Мы — «Бавария», мы определенно должны играть лучше», — цитирует де Лигта Sky Germany.

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии, набрав 37 очков после 18 туров.