«Унион» в меньшинстве разгромил «Дармштадт» в матче бундеслиги

«Унион» на выезде разгромил «Дармштадт» в матче 2-го тура бундеслиги — 4:1.

Счет в игре на 4-й минуте открыл игрок гостей Робин Гозенс. На 21-й минуте «Унион» остался в меньшинстве после того, как Брэнден Ааронсон получил вторую желтую карточку. Через 3 минуты игрок «Дармштадта» Марвин Мелем сравнял счет.

Затем в матче три гола забили игроки «Униона». Отличились Гозенс (34-я), Кевин Беренс (39-я) и Данило Дуки (65-я).

«Унион» наюрал 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Дармштадт» — 17-й (0 очков).

В другом матче «Хайденхайм» дома проиграл «Хоффенхайму» со счетом 2:3. До 77-й минуты хозяева вели со счетом 2:0, но потом пропустили 3 гола.