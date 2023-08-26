Павар не работает в общей группе «Баварии» в последние дни. Он хочет перейти в «Интер»
Защитник «Баварии» Бенжамен Павар не тренировался в общей группе команды в последние дни, сообщает журналист Bild Нико Линнер.
По данным источника, сегодня игрок пропустил тренировку команды, готовящейся к игре с «Аугсбургом». То же самое было и в пятницу. Football Italia сообщает, что француза не было на занятиях трижды за последние 4 дня.
Bild информирует, что официально 27-летний Павар ссылается на проблемы со спиной. При этом отмечается, что решение пока не отпускать его в «Интер» может быть одной из причин, по которым футболист пропускает тренировки.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Баварии» Тухель намерен убедить защитника остаться в клубе.
Павар выступает за «Баварию» с 2019 года. Действующий контракт рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Унион Б
|2
|2
|0
|0
|8-2
|6
|
2
|Байер
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|Вольфсбург
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
4
|Фрайбург
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
5
|Боруссия Д
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|РБ Лейпциг
|2
|1
|0
|1
|7-4
|3
|
7
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
8
|Хоффенхайм
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Айнтрахт Ф
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
10
|Штутгарт
|2
|1
|0
|1
|6-5
|3
|
11
|Боруссия М
|2
|0
|1
|1
|4-7
|1
|
12
|Аугсбург
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|
13
|Бохум
|2
|0
|1
|1
|1-6
|1
|
14
|Майнц
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
15
|Дармштадт
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
16
|Хайденхайм
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|
17
|Кельн
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
18
|Вердер
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|25.08
|21:30
|
РБ Лейпциг – Штутгарт
|5 : 1
|26.08
|16:30
|
Бохум – Боруссия Д
|1 : 1
|26.08
|16:30
|
Дармштадт – Унион Б
|1 : 4
|26.08
|16:30
|
Кельн – Вольфсбург
|1 : 2
|26.08
|16:30
|
Фрайбург – Вердер
|1 : 0
|26.08
|16:30
|
Хайденхайм – Хоффенхайм
|2 : 3
|26.08
|19:30
|
Боруссия М – Байер
|0 : 3
|27.08
|16:30
|
Майнц – Айнтрахт Ф
|- : -
|27.08
|18:30
|
Бавария – Аугсбург
|- : -
|Г
|
|
Кевин Беренс
Унион Б
|4
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|4
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|3
|П
|
|
Альфонсо Дэйвис
Бавария
|2
|
|
Йосип Юранович
Унион Б
|2
|
|
Аисса Лайдуни
Унион Б
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брэнден Ааронсон
Унион Б
|2
|0
|0
|
|
Виктор Бонифасе
Байер
|2
|0
|2
|
|
Марвин Мелем
Дармштадт
|2
|0
|2