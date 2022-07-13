Эджуке прокомментировал переход в «Герту» на правах аренды
Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке прокомментировал переход в «Герту» на правах аренды. 3 июля форвард воспользовался поправкой ФИФА и приостановил контракт с московским клубом.
«Я с нетерпением жду выступления за «Герту» в бундеслиге, это особенный вызов для меня. Я хочу внести свой вклад в достижение целей клуба», — цитирует Эджуке официальный сайт немецкого клуба.
Также переход Эджуке прокомментировал спортивный директор «Герты» Фреди Бобич.
«Чидера уже зарекомендовал себя в нескольких европейских лигах, показав хорошую технику, универсальность и высокий темп. Мы убеждены, что он обогатит нашу игру своими навыками», — подчеркнул Бобич.
В июне главным тренером «Герты» стал Сандро Шварц, который до этого работал в московском «Динамо».
В прошедшем сезоне Эджуке забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2024 года.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
|Боруссия М
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11
|Айнтрахт Ф
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12
|Вольфсбург
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13
|Бохум
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14
|Аугсбург
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15
|Штутгарт
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16
|Герта
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17
|Шальке
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18
|Вердер
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|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
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Аугсбург – Фрайбург
|- : -
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|16:30
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
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Бохум – Майнц
|- : -
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
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Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
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Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
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Кельн – Шальке
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