Эджуке прокомментировал переход в «Герту» на правах аренды

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке прокомментировал переход в «Герту» на правах аренды. 3 июля форвард воспользовался поправкой ФИФА и приостановил контракт с московским клубом.

«Я с нетерпением жду выступления за «Герту» в бундеслиге, это особенный вызов для меня. Я хочу внести свой вклад в достижение целей клуба», — цитирует Эджуке официальный сайт немецкого клуба.

Также переход Эджуке прокомментировал спортивный директор «Герты» Фреди Бобич.

«Чидера уже зарекомендовал себя в нескольких европейских лигах, показав хорошую технику, универсальность и высокий темп. Мы убеждены, что он обогатит нашу игру своими навыками», — подчеркнул Бобич.

В июне главным тренером «Герты» стал Сандро Шварц, который до этого работал в московском «Динамо».

В прошедшем сезоне Эджуке забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2024 года.