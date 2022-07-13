Агент Азмуна рассказал детали перехода нападающего в «Байер»

Мехди Хагитали, агент бывшего нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, рассказал о переходе форварда в «Байер».

«У Сердара сейчас все хорошо в Леверкузене. Да, он не так много играл из-за травмы, но в целом ситуация нормальная. Азмун задумался о переезде в Германию во время второго сезона в «Зените» (сезон-2019/20). «Байер» тогда проявлял интерес. Но «Зенит» не смог вовремя найти нападающего на замену», — цитирует Хагитали Sport24.

30 января иранский форвард перешел из «Зенита» в «Байер». Азмун в прошедшем сезоне провел 11 матчей за немецкий клуб, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.