Агент Азмуна рассказал детали перехода нападающего в «Байер»
Мехди Хагитали, агент бывшего нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, рассказал о переходе форварда в «Байер».
«У Сердара сейчас все хорошо в Леверкузене. Да, он не так много играл из-за травмы, но в целом ситуация нормальная. Азмун задумался о переезде в Германию во время второго сезона в «Зените» (сезон-2019/20). «Байер» тогда проявлял интерес. Но «Зенит» не смог вовремя найти нападающего на замену», — цитирует Хагитали Sport24.
30 января иранский форвард перешел из «Зенита» в «Байер». Азмун в прошедшем сезоне провел 11 матчей за немецкий клуб, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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10
|Боруссия М
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|0
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|0
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|Айнтрахт Ф
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|0
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12
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|0
|0
|0-0
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13
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Штутгарт
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|0
|0
|0-0
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16
|Герта
|0
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|0
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|0-0
|0
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17
|Шальке
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|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
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Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
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Штутгарт – РБ Лейпциг
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|18:30
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Кельн – Шальке
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