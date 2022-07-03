Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА
Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке и полузащитник Арнор Сигурдссон приостановили контракты с московским клубом, сообщает пресс-служба армейцев.
Футболисты воспользовались поправкой ФИФА, которая позволяет приостановить соглашение с клубом до 30 июня 2023 года.
В клубе отметили, что сожалеют о решении футболистов, которое было принято вопреки усилиям руководства армейцев и контрактным обязательствам.
В ЦСКА добавили, что планируют обращаться в судебные инстанции в связи с решением ФИФА.
В прошедшем сезоне Эджуке забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Сигурдссон в прошлом сезоне играл на правах аренды за «Венецию». В 11 матчах он не отметился результативными действиями. Контракт хавбека рассчитан до июня 2024 года.
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15
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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