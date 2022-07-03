Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:01

Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке и полузащитник Арнор Сигурдссон приостановили контракты с московским клубом, сообщает пресс-служба армейцев.

Футболисты воспользовались поправкой ФИФА, которая позволяет приостановить соглашение с клубом до 30 июня 2023 года.

В клубе отметили, что сожалеют о решении футболистов, которое было принято вопреки усилиям руководства армейцев и контрактным обязательствам.

В ЦСКА добавили, что планируют обращаться в судебные инстанции в связи с решением ФИФА.

В прошедшем сезоне Эджуке забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Сигурдссон в прошлом сезоне играл на правах аренды за «Венецию». В 11 матчах он не отметился результативными действиями. Контракт хавбека рассчитан до июня 2024 года.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/7754
Арнор Сигурдссон
ФК ЦСКА (Москва)
Чидера Эджуке
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Персики: польза и вред для организма
Проблемы со здоровьем, иск в суд, армейское беззаконие. Все, что известно о деле Ивана Федотова
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Зенит» — «Црвена Звезда»: состав питерцев на товарищеский матч
«Локомотив» одержал результативную победу над «Факелом» в товарищеском матче
Оздоев: «Есть предложения из России и из-за рубежа»
Бистрович получил травму и покинул расположение ЦСКА
«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: один Кутепов не спасет оборону москвичей перед стартом РПЛ
Агент Комличенко заявил о желании игрока работать с Валерием Карпиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бистрович получил травму и покинул расположение ЦСКА

«Зенит» — «Црвена Звезда»: состав питерцев на товарищеский матч
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости