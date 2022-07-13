Чидера Эджуке стал игроком «Герты»

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке будет выступать в «Герте» на правах аренды, информирует пресс-служба берлинского клуба. 3 июля форвард воспользовался поправкой ФИФА и приостановил контракт с московским клубом.

В июне главным тренером «Герты» стал Сандро Шварц, который до этого работал в московском «Динамо».

В прошедшем сезоне Эджуке забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2024 года.