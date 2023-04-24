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Сегодня, 15:59

Хаманн: «После прихода Тухеля в «Баварию» все стало только хуже — редко такое увидишь»

Руслан Минаев
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Бывший игрок сборной Германии Дитмар Хаманн раскритиковал нового главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля.

«Руководство [клуба] может быть сбито с толку, но тренер тоже произвел очень смешанные впечатления. Если он еще и чемпионат проиграет, то его точно уволят.

Я редко видел, чтобы после смены тренера в краткосрочной перспективе дела шли хуже некуда. Именно это произошло в «Баварии», — сказал Хаманн в эфире Sky90.

Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Он сменил Юлиана Нагельсменна, который был уволен из-за недовольства руководства его работой.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей дортмундской «Боруссии» на 1 очко.

ФК Бавария
Томас Тухель
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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Руководство «Баварии» проведет встречу с Тухелем перед последней игрой сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 29 19 3 7 66-39 60
2
 Бавария 29 17 8 4 79-33 59
3
 Унион Б 29 16 7 6 44-31 55
4
 Фрайбург 29 15 8 6 45-37 53
5
 РБ Лейпциг 29 15 6 8 53-37 51
6
 Байер 29 14 5 10 53-41 47
7
 Майнц 29 12 9 8 49-40 45
8
 Вольфсбург 29 11 10 8 51-37 43
9
 Айнтрахт Ф 29 11 9 9 49-45 42
10
 Боруссия М 29 9 9 11 43-46 36
11
 Кельн 29 8 11 10 40-47 35
12
 Вердер 29 10 5 14 47-56 35
13
 Аугсбург 29 8 6 15 38-54 30
14
 Хоффенхайм 29 8 5 16 39-50 29
15
 Бохум 29 8 3 18 32-66 27
16
 Штутгарт 29 5 10 14 36-51 25
17
 Шальке 29 5 9 15 26-56 24
18
 Герта 29 5 7 17 35-59 22
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
28.04 21:30
Бохум – Боруссия Д
 - : -
29.04 16:30
Айнтрахт Ф – Аугсбург
 - : -
29.04 16:30
Кельн – Фрайбург
 - : -
29.04 16:30
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
 - : -
29.04 16:30
Штутгарт – Боруссия М
 - : -
29.04 16:30
Унион Б – Байер
 - : -
29.04 19:30
Шальке – Вердер
 - : -
30.04 16:30
Бавария – Герта
 - : -
30.04 18:30
Вольфсбург – Майнц
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 13
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 13
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 9
И К Ж
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 27 1 2
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 25 1 6
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 26 1 6
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