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Сегодня, 15:50

Руководство «Баварии» проведет встречу с Тухелем перед последней игрой сезона

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Руководство «Баварии» проведет встречу с главным тренером Томасом Тухелем 22 мая перед финальным матчем сезона, сообщает Bild.

На встрече также будет обсуждаться дальнейшая судьба в клубе генерального директора Оливера Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича. Руководство команды недовольно выступлениями в текущем сезоне после смены тренера. Мюнхенский клуб проиграл «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов (0:3; 1:1). А в четвертьфинале Кубка Германии вылетел от «Фрайбурга» (1:2). В бундеслиге «Бавария» также уступила первое место. Из семи игр после назначения Тухеля, команда одержала только две победы.

24 марта мюнхенцы объявили об уходе Юлиана Нагельсманна. Ему на смену пришел Томас Тухель, который подписал с клубом контракт до лета 2025 года.

Оливер Кан
Футбол
ФК Бавария
Томас Тухель
Хасан Салихамиджич
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24 часа
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Неделя

Альфонсо Дэвис из-за травмы выбыл до конца сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 29 19 3 7 66-39 60
2
 Бавария 29 17 8 4 79-33 59
3
 Унион Б 29 16 7 6 44-31 55
4
 Фрайбург 29 15 8 6 45-37 53
5
 РБ Лейпциг 29 15 6 8 53-37 51
6
 Байер 29 14 5 10 53-41 47
7
 Майнц 29 12 9 8 49-40 45
8
 Вольфсбург 29 11 10 8 51-37 43
9
 Айнтрахт Ф 29 11 9 9 49-45 42
10
 Боруссия М 29 9 9 11 43-46 36
11
 Кельн 29 8 11 10 40-47 35
12
 Вердер 29 10 5 14 47-56 35
13
 Аугсбург 29 8 6 15 38-54 30
14
 Хоффенхайм 29 8 5 16 39-50 29
15
 Бохум 29 8 3 18 32-66 27
16
 Штутгарт 29 5 10 14 36-51 25
17
 Шальке 29 5 9 15 26-56 24
18
 Герта 29 5 7 17 35-59 22
Результаты / календарь
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28.04 21:30
Бохум – Боруссия Д
 - : -
29.04 16:30
Айнтрахт Ф – Аугсбург
 - : -
29.04 16:30
Кельн – Фрайбург
 - : -
29.04 16:30
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
 - : -
29.04 16:30
Штутгарт – Боруссия М
 - : -
29.04 16:30
Унион Б – Байер
 - : -
29.04 19:30
Шальке – Вердер
 - : -
30.04 16:30
Бавария – Герта
 - : -
30.04 18:30
Вольфсбург – Майнц
 - : -
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ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 13
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 13
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 9
И К Ж
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 27 1 2
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 25 1 6
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 26 1 6
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