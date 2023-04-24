Руководство «Баварии» проведет встречу с Тухелем перед последней игрой сезона

Руководство «Баварии» проведет встречу с главным тренером Томасом Тухелем 22 мая перед финальным матчем сезона, сообщает Bild.

На встрече также будет обсуждаться дальнейшая судьба в клубе генерального директора Оливера Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича. Руководство команды недовольно выступлениями в текущем сезоне после смены тренера. Мюнхенский клуб проиграл «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов (0:3; 1:1). А в четвертьфинале Кубка Германии вылетел от «Фрайбурга» (1:2). В бундеслиге «Бавария» также уступила первое место. Из семи игр после назначения Тухеля, команда одержала только две победы.

24 марта мюнхенцы объявили об уходе Юлиана Нагельсманна. Ему на смену пришел Томас Тухель, который подписал с клубом контракт до лета 2025 года.