«Бавария» продлит контракт с Эрнандесом
Защитник «Баварии» Люка Эрнандес близок к продлению соглашения с мюнхенцами до 2027 года, сообщает Флориан Плеттенберг.
Ожидается, что подписание контракта состоится в ближайшие дни, поскольку переговоры между клубом и игроком проходят в позитивном ключе.
27-летний француз выступает за «Баварию» с 2017 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Он пропустил большую часть сезона из-за разрыва крестообразных связок.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|29
|19
|3
|7
|66-39
|60
|
2
|Бавария
|29
|17
|8
|4
|79-33
|59
|
3
|Унион Б
|29
|16
|7
|6
|44-31
|55
|
4
|Фрайбург
|29
|15
|8
|6
|45-37
|53
|
5
|РБ Лейпциг
|29
|15
|6
|8
|53-37
|51
|
6
|Байер
|29
|14
|5
|10
|53-41
|47
|
7
|Майнц
|29
|12
|9
|8
|49-40
|45
|
8
|Вольфсбург
|29
|11
|10
|8
|51-37
|43
|
9
|Айнтрахт Ф
|29
|11
|9
|9
|49-45
|42
|
10
|Боруссия М
|29
|9
|9
|11
|43-46
|36
|
11
|Кельн
|29
|8
|11
|10
|40-47
|35
|
12
|Вердер
|29
|10
|5
|14
|47-56
|35
|
13
|Аугсбург
|29
|8
|6
|15
|38-54
|30
|
14
|Хоффенхайм
|29
|8
|5
|16
|39-50
|29
|
15
|Бохум
|29
|8
|3
|18
|32-66
|27
|
16
|Штутгарт
|29
|5
|10
|14
|36-51
|25
|
17
|Шальке
|29
|5
|9
|15
|26-56
|24
|
18
|Герта
|29
|5
|7
|17
|35-59
|22
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|28.04
|21:30
|
Бохум – Боруссия Д
|- : -
|29.04
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Аугсбург
|- : -
|29.04
|16:30
|
Кельн – Фрайбург
|- : -
|29.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
|- : -
|29.04
|16:30
|
Штутгарт – Боруссия М
|- : -
|29.04
|16:30
|
Унион Б – Байер
|- : -
|29.04
|19:30
|
Шальке – Вердер
|- : -
|30.04
|16:30
|
Бавария – Герта
|- : -
|30.04
|18:30
|
Вольфсбург – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|13
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|13
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|12
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|27
|1
|2
|
|
Марко Фридль
Вердер
|25
|1
|6
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|26
|1
|6
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