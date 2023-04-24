«Бавария» продлит контракт с Эрнандесом

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес близок к продлению соглашения с мюнхенцами до 2027 года, сообщает Флориан Плеттенберг.

Ожидается, что подписание контракта состоится в ближайшие дни, поскольку переговоры между клубом и игроком проходят в позитивном ключе.

27-летний француз выступает за «Баварию» с 2017 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Он пропустил большую часть сезона из-за разрыва крестообразных связок.