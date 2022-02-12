«Боруссия» согласовала пятилетний контракт с нападающим «Зальцбурга» Адейеми
Дортмундская «Боруссия» согласовала пятилетний контракт с нападающим «Зальцбурга» Каримом Адейеми.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, не все детали еще решены, но немецкий клуб работает над подписанием 19-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» заплатит австрийскому клубу 35 миллионов евро за переход Адейеми.
Контракт форварда с «Зальцбургом» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Адейеми сыграл за австрийский клуб 29 матчей во всех турнирах и забил 18 голов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|21
|17
|1
|3
|68-21
|52
|
2
|Байер
|21
|11
|5
|5
|54-34
|38
|
3
|Боруссия Д
|21
|14
|1
|6
|54-36
|43
|
4
|РБ Лейпциг
|22
|10
|4
|8
|43-27
|34
|
5
|Фрайбург
|21
|9
|6
|6
|33-24
|33
|
6
|Хоффенхайм
|21
|9
|4
|8
|41-34
|31
|
7
|Майнц
|21
|9
|3
|9
|30-23
|30
|
8
|Унион Б
|21
|9
|7
|5
|29-27
|34
|
9
|Айнтрахт Ф
|21
|8
|7
|6
|33-32
|31
|
10
|Кельн
|22
|8
|8
|6
|34-37
|32
|
11
|Арминия
|21
|4
|10
|7
|21-27
|22
|
12
|Бохум
|21
|7
|4
|10
|20-30
|25
|
13
|Боруссия М
|21
|6
|5
|10
|27-38
|23
|
14
|Вольфсбург
|21
|7
|3
|11
|21-33
|24
|
15
|Аугсбург
|21
|5
|7
|9
|22-35
|22
|
16
|Штутгарт
|21
|4
|6
|11
|24-38
|18
|
17
|Герта
|21
|6
|5
|10
|23-43
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|21
|2
|4
|15
|18-56
|10
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|11.02
|22:30
|
РБ Лейпциг – Кельн
|3 : 1
|12.02
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
|- : -
|12.02
|17:30
|
Боруссия М – Аугсбург
|- : -
|12.02
|17:30
|
Бохум – Бавария
|- : -
|12.02
|17:30
|
Гр. Фюрт – Герта
|- : -
|12.02
|17:30
|
Фрайбург – Майнц
|- : -
|12.02
|20:30
|
Байер – Штутгарт
|- : -
|13.02
|17:30
|
Унион Б – Боруссия Д
|- : -
|13.02
|19:30
|
Хоффенхайм – Арминия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|24
|
|
Патрик Шик
Байер
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|18
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|17
|1
|4
|
|
Роберт Андрих
Байер
|17
|1
|3
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