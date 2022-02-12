«Боруссия» согласовала пятилетний контракт с нападающим «Зальцбурга» Адейеми

Дортмундская «Боруссия» согласовала пятилетний контракт с нападающим «Зальцбурга» Каримом Адейеми.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, не все детали еще решены, но немецкий клуб работает над подписанием 19-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» заплатит австрийскому клубу 35 миллионов евро за переход Адейеми.

Контракт форварда с «Зальцбургом» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Адейеми сыграл за австрийский клуб 29 матчей во всех турнирах и забил 18 голов.