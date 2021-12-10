Карим Адейеми согласовал с дортмундской «Боруссией» детали контракта
Полузащитник «Зальцбурга» Карим Адейеми в скором времени станет игроком дортмундской «Боруссии», сообщает Bild.
По данным издания, 19-летний футболист согласился перейти в немецкий клуб, заключив пятилетний контракт. «Боруссия» заплатит австрийскому клубу 35 миллионов евро за переход хавбека.
Контракт Адейеми с «Зальцбургом» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.
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