«Боруссия» рассмативает двух голландцев в качестве потенциальной замены Холанну

Дортмундская «Боруссия» нашла потенциальную замену лидеру атак Эрлину Холанну, если тот покинет команду в летнее трансферное окно, сообщает Sport Bild. Наиболее вероятными кандидатами называются два голландца: Мемфис Депай из «Лиона» и Дониэлл Мален из ПСВ.

26-летний Депай в нынешнем сезоне забил 11 голов в 22 играх лиги 1. Его контракт заканчивается летом, и он может уже сейчас вести переговоры с любой командой.

22-летний Мален отметился 17 голами в 29 играх за ПСВ в сезоне-2020/21.

Холанн перешел в «Боруссию» по ходу прошлого сезона из «Зальцбурга» и в свои 20 лет забил 27 голов в 29 матчах бундеслиги, а во всех турнирах за дортмундцев на его счету 39 игр и 38 голов. Интерес к нему проявляет ряд ведущих клубов Европы, и не исключено, что «Боруссия» не сможет удержать своего главного бомбардира.