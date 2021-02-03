Флик назвал поездку на клубный ЧМ большой нагрузкой

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от участия в клубном чемпионате мира в Катаре. 5 февраля мюнхенцы сыграют на выезде с «Гертой», через три дня у них запланирована полуфинальная игра клубного ЧМ, а еще через три — финал или игра за третье место.

«Поездка в Катар для нас — большая нагрузка, — цитирует официальный Twitter «Баварии» Флика. — Сначала надо прилететь, потом играть в понедельник и четверг. У нас будет немного времени. Но сначала у нас игра против «Герты». Мы хотим одержать в Берлине пятую победу подряд и дать понять остальной лиге, что мы вернулись в оптимальную форму».