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Флик назвал поездку на клубный ЧМ большой нагрузкой

16:15
Ханс Флик. Фото ФК "Бавария"
Ханс Флик. Фото ФК "Бавария"
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Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от участия в клубном чемпионате мира в Катаре. 5 февраля мюнхенцы сыграют на выезде с «Гертой», через три дня у них запланирована полуфинальная игра клубного ЧМ, а еще через три — финал или игра за третье место.

«Поездка в Катар для нас — большая нагрузка, — цитирует официальный Twitter «Баварии» Флика. — Сначала надо прилететь, потом играть в понедельник и четверг. У нас будет немного времени. Но сначала у нас игра против «Герты». Мы хотим одержать в Берлине пятую победу подряд и дать понять остальной лиге, что мы вернулись в оптимальную форму».

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