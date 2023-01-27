«Боруссия» объявила о переходе 16-летнего форварда из «Андерлехта»

Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании 16-летнего нападающего Жюльена Дюранвиля из «Андерлехта».

Как сообщает пресс-служба клуба, игрок подписал долгосрочный контракт.

«Мы очень рады, что Жюльен и его семья оказали нам доверие и что он теперь носит наши цвета. Жюльен — быстрый, технически сильный и креативный вингер, в котором мы видим большой потенциал. Сейчас наша главная задача — как можно быстрее интегрировать Жюльена в наш профессиональный состав и новую среду, и постепенно довести его до уровня бундеслиги», — сказал спортивный директор клуба Себастьян Кель.

«Боруссия» в текущем сезоне бундеслиги набрала 31 очко в 17 встречах и занимает пятую строчку в турнирной таблице.