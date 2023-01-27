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Сегодня, 20:11

«Боруссия» объявила о переходе 16-летнего форварда из «Андерлехта»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании 16-летнего нападающего Жюльена Дюранвиля из «Андерлехта».

Как сообщает пресс-служба клуба, игрок подписал долгосрочный контракт.

«Мы очень рады, что Жюльен и его семья оказали нам доверие и что он теперь носит наши цвета. Жюльен — быстрый, технически сильный и креативный вингер, в котором мы видим большой потенциал. Сейчас наша главная задача — как можно быстрее интегрировать Жюльена в наш профессиональный состав и новую среду, и постепенно довести его до уровня бундеслиги», — сказал спортивный директор клуба Себастьян Кель.

«Боруссия» в текущем сезоне бундеслиги набрала 31 очко в 17 встречах и занимает пятую строчку в турнирной таблице.

Источник: Twitter «Боруссии»

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити
Арсенал

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина
Арина Соболенко

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
ФК Андерлехт
ФК Боруссия (Дортмунд)
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 17 10 6 1 51-15 36
2
 Унион Б 17 10 3 4 29-22 33
3
 РБ Лейпциг 17 9 5 3 37-23 32
4
 Боруссия Д 17 10 1 6 31-25 31
5
 Айнтрахт Ф 17 9 4 4 36-25 31
6
 Фрайбург 17 9 4 4 26-24 31
7
 Вольфсбург 17 8 5 4 35-20 29
8
 Байер 17 7 3 7 30-28 24
9
 Боруссия М 17 6 4 7 30-28 22
10
 Кельн 17 5 6 6 29-31 21
11
 Вердер 17 6 3 8 27-36 21
12
 Майнц 17 5 5 7 21-27 20
13
 Хоффенхайм 17 5 4 8 25-27 19
14
 Аугсбург 17 5 3 9 22-30 18
15
 Штутгарт 17 3 7 7 21-30 16
16
 Бохум 17 5 1 11 17-39 16
17
 Герта 17 3 5 9 20-30 14
18
 Шальке 17 2 3 12 14-41 9
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
27.01 22:30
РБ Лейпциг – Штутгарт
 - : -
28.01 17:30
Фрайбург – Аугсбург
 - : -
28.01 17:30
Герта – Унион Б
 - : -
28.01 17:30
Хоффенхайм – Боруссия М
 - : -
28.01 17:30
Майнц – Бохум
 - : -
28.01 17:30
Вердер – Вольфсбург
 - : -
28.01 20:30
Бавария – Айнтрахт Ф
 - : -
29.01 17:30
Шальке – Кельн
 - : -
29.01 19:30
Байер – Боруссия Д
 - : -
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ЖК
Г
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 11
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 16 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 13 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 15 1 2
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