Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Судейство

Сегодня, 11:12

Арбитр в Германии выиграл дело о дискриминации по возрасту. Брих передумал завершать карьеру

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Мануэль Грефе.
Фото Global Look Press

Экс-арбитр ФИФА Мануэль Грефе выиграл дело у Германского футбольного союза. Суд во Франкфурте-на-Майне признал, что в его отношении допущена дискриминация по возрасту. Грефе должны выплатить компенсацию в размере 48,5 тысячи евро (он требовал 195 тысяч).

Арбитра вынудили завершить карьеру в мае 2021 года. К тому времени он уже превысил возрастной лимит в 47 лет, который фактически существует для немецких рефери. После этого Грефе начал судебную тяжбу с футбольными чиновниками.

Вильхельм Вольф, объявляя решение суда, заявил, что нет объяснений, почему возрастной барьер в 47 лет может оказывать решающее влияние на карьеру рефери. Не существует научных доказательств.

Победа Грефе много значит для другого известного немецкого арбитра — Феликса Бриха. В августе ему исполняется 48 лет. Были сообщения, что он после окончания сезона-2022/23 завершит карьеру из-за возраста. Теперь пошли разговоры, что Брих продолжит судить.

Для судей РПЛ возрастной лимит не применяется. Матчи чемпионата России-2022/23 успешно судит Владислав Безбородов, которому 15 января исполнилось 50 лет. Главные критерии — прохождение тестов по физической подготовке и качественная работа на поле.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити
Арсенал

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина
Арина Соболенко

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
Футбол
Бундеслига
1
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Игорь Левитин прокомментировал заявление МОК о критериях допуска российских спортсменов
Песков считает, что формулировки МОК о допуске россиян содержат «слишком много политики»
Трамп указал на угрозу ядерного конфликта из-за передачи танков Украине
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
Нестандартное решение командира ракетного расчета помогло сбить пять БПЛА противника
L'Opinion заявила о ярости Запада из-за совместных учений России, ЮАР и Китая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зарплата Шупо-Мотинга в «Баварии» может вырасти до 10 миллионов евро

Бундеслига, 18-й тур: «Бавария» сыграет с «Айнтрахтом», «Байер» против дортмундской «Боруссии»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 17 10 6 1 51-15 36
2
 Унион Б 17 10 3 4 29-22 33
3
 РБ Лейпциг 17 9 5 3 37-23 32
4
 Боруссия Д 17 10 1 6 31-25 31
5
 Айнтрахт Ф 17 9 4 4 36-25 31
6
 Фрайбург 17 9 4 4 26-24 31
7
 Вольфсбург 17 8 5 4 35-20 29
8
 Байер 17 7 3 7 30-28 24
9
 Боруссия М 17 6 4 7 30-28 22
10
 Кельн 17 5 6 6 29-31 21
11
 Вердер 17 6 3 8 27-36 21
12
 Майнц 17 5 5 7 21-27 20
13
 Хоффенхайм 17 5 4 8 25-27 19
14
 Аугсбург 17 5 3 9 22-30 18
15
 Штутгарт 17 3 7 7 21-30 16
16
 Бохум 17 5 1 11 17-39 16
17
 Герта 17 3 5 9 20-30 14
18
 Шальке 17 2 3 12 14-41 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
27.01 22:30
РБ Лейпциг – Штутгарт
 - : -
28.01 17:30
Фрайбург – Аугсбург
 - : -
28.01 17:30
Герта – Унион Б
 - : -
28.01 17:30
Хоффенхайм – Боруссия М
 - : -
28.01 17:30
Майнц – Бохум
 - : -
28.01 17:30
Вердер – Вольфсбург
 - : -
28.01 20:30
Бавария – Айнтрахт Ф
 - : -
29.01 17:30
Шальке – Кельн
 - : -
29.01 19:30
Байер – Боруссия Д
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 11
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 16 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 13 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 15 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости