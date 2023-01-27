Арбитр в Германии выиграл дело о дискриминации по возрасту. Брих передумал завершать карьеру
Экс-арбитр ФИФА Мануэль Грефе выиграл дело у Германского футбольного союза. Суд во Франкфурте-на-Майне признал, что в его отношении допущена дискриминация по возрасту. Грефе должны выплатить компенсацию в размере 48,5 тысячи евро (он требовал 195 тысяч).
Арбитра вынудили завершить карьеру в мае 2021 года. К тому времени он уже превысил возрастной лимит в 47 лет, который фактически существует для немецких рефери. После этого Грефе начал судебную тяжбу с футбольными чиновниками.
Вильхельм Вольф, объявляя решение суда, заявил, что нет объяснений, почему возрастной барьер в 47 лет может оказывать решающее влияние на карьеру рефери. Не существует научных доказательств.
Победа Грефе много значит для другого известного немецкого арбитра — Феликса Бриха. В августе ему исполняется 48 лет. Были сообщения, что он после окончания сезона-2022/23 завершит карьеру из-за возраста. Теперь пошли разговоры, что Брих продолжит судить.
Для судей РПЛ возрастной лимит не применяется. Матчи чемпионата России-2022/23 успешно судит Владислав Безбородов, которому 15 января исполнилось 50 лет. Главные критерии — прохождение тестов по физической подготовке и качественная работа на поле.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|17
|10
|6
|1
|51-15
|36
|
2
|Унион Б
|17
|10
|3
|4
|29-22
|33
|
3
|РБ Лейпциг
|17
|9
|5
|3
|37-23
|32
|
4
|Боруссия Д
|17
|10
|1
|6
|31-25
|31
|
5
|Айнтрахт Ф
|17
|9
|4
|4
|36-25
|31
|
6
|Фрайбург
|17
|9
|4
|4
|26-24
|31
|
7
|Вольфсбург
|17
|8
|5
|4
|35-20
|29
|
8
|Байер
|17
|7
|3
|7
|30-28
|24
|
9
|Боруссия М
|17
|6
|4
|7
|30-28
|22
|
10
|Кельн
|17
|5
|6
|6
|29-31
|21
|
11
|Вердер
|17
|6
|3
|8
|27-36
|21
|
12
|Майнц
|17
|5
|5
|7
|21-27
|20
|
13
|Хоффенхайм
|17
|5
|4
|8
|25-27
|19
|
14
|Аугсбург
|17
|5
|3
|9
|22-30
|18
|
15
|Штутгарт
|17
|3
|7
|7
|21-30
|16
|
16
|Бохум
|17
|5
|1
|11
|17-39
|16
|
17
|Герта
|17
|3
|5
|9
|20-30
|14
|
18
|Шальке
|17
|2
|3
|12
|14-41
|9
|27.01
|22:30
|
РБ Лейпциг – Штутгарт
|- : -
|28.01
|17:30
|
Фрайбург – Аугсбург
|- : -
|28.01
|17:30
|
Герта – Унион Б
|- : -
|28.01
|17:30
|
Хоффенхайм – Боруссия М
|- : -
|28.01
|17:30
|
Майнц – Бохум
|- : -
|28.01
|17:30
|
Вердер – Вольфсбург
|- : -
|28.01
|20:30
|
Бавария – Айнтрахт Ф
|- : -
|29.01
|17:30
|
Шальке – Кельн
|- : -
|29.01
|19:30
|
Байер – Боруссия Д
|- : -
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|11
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|10
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|16
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|13
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|15
|1
|2