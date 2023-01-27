Арбитр в Германии выиграл дело о дискриминации по возрасту. Брих передумал завершать карьеру

Экс-арбитр ФИФА Мануэль Грефе выиграл дело у Германского футбольного союза. Суд во Франкфурте-на-Майне признал, что в его отношении допущена дискриминация по возрасту. Грефе должны выплатить компенсацию в размере 48,5 тысячи евро (он требовал 195 тысяч).

Арбитра вынудили завершить карьеру в мае 2021 года. К тому времени он уже превысил возрастной лимит в 47 лет, который фактически существует для немецких рефери. После этого Грефе начал судебную тяжбу с футбольными чиновниками.

Вильхельм Вольф, объявляя решение суда, заявил, что нет объяснений, почему возрастной барьер в 47 лет может оказывать решающее влияние на карьеру рефери. Не существует научных доказательств.

Победа Грефе много значит для другого известного немецкого арбитра — Феликса Бриха. В августе ему исполняется 48 лет. Были сообщения, что он после окончания сезона-2022/23 завершит карьеру из-за возраста. Теперь пошли разговоры, что Брих продолжит судить.

Для судей РПЛ возрастной лимит не применяется. Матчи чемпионата России-2022/23 успешно судит Владислав Безбородов, которому 15 января исполнилось 50 лет. Главные критерии — прохождение тестов по физической подготовке и качественная работа на поле.